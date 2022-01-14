В Офисе генпрокурора рассказали, как задержанному в Киеве "замминистра ДНР" удалось сбежать в ОРДЛО

Бывшему "заместителю министра информации ДНР" Владимиру Пряхину, задержанному в Киеве в феврале 2021 года, удалось выехать на оккупированную территорию Донбасса. Срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста закончился еще 18 октября 2021 года.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе генерального прокурора. Ходатайство о продлении меры пресечения Пряхину было подано прокурором в суд 6 октября прошлого года, однако заседание, назначенное на 7 октября, не состоялось из-за неявки адвоката.

Следующее заседание, 18 октября, не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и еще одного судьи – в отпуске. Срок действия предварительного решения закончился, поэтому обвиняемый с 19 октября остался без меры пресечения.

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При этом очередное подготовительное заседание было назначено судом только на 12 января 2022 года.

Кроме того, прокурор еще 25 октября 2021 подал ходатайство об избрании Пряхину меры пресечения в виде домашнего ареста, однако оно до сих пор не рассмотрено.

В ОГП отметили, что в случае неявки обвиняемого на следующее судебное заседание 18 марта без уважительных причин прокурор подаст ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Владимир Пряхин с 2014 года работал так называемым заместителем министром информации "ДНР". Переехал в Киев в 2016 году и занимался в столице политтехнологиями и пиаром политических структур РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании суда 12 января адвокат Пряхина Светлана Новицкая указала, что ее подзащитный якобы отправился на родину проведать больную мать и обязательно явится на следующее заседание.

"Ему позвонили соседи, сказали, что мать при смерти. Родная тетка его умерла, умерла сестра, взрослые дети находятся на заработках в другой стране, поэтому навестить больную женщину больше некому. Мой подзащитный хотел вывезти ее на подконтрольную территорию Украины, но она отказалась", – заявила защитник.