В Офисе генпрокурора хотят отправить Рудьковского под арест после поездки в Монако

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подала ходатайство об изменении меры пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому. Его просят отправить под стражу вместо ночного домашнего ареста.

Об этом "Украинской правде" заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Такое решение было принято после его поездки в Монако.

Ходатайство уже направлено в Соломенский районный суд Киева.

Собеседник издание отметил, что подозреваемый нарушил условия разрешения прокурора на выезд за границу. Ему можно было отправиться только в Вену для лечения, однако он был замечен в другой стране – Монако.

Напомним, что ранее появилась информация, что Рудьковского видели в Монако в холле отеля Monte Carlo Bay. Сам фигурант позднее заявил, что он в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. Преступление было совершено еще в 2012 году.