Собирался на лечение в Вену, оказался в Монако: Рудьковский попал в новый скандал

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, которого подозревают в похищениии похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, попал в новый скандал. Он собирался выехать на лечение в Вену (Австрия), но оказался в Монако.

Информация о его пребывании в стране появилась в среду, 11 августа. Об этом написал бывший народный депутат Сергей Лещенко у себя в Telegram со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он также опубликовал якобы свежий снимок Рудьковского. На фото видно, что он стоит в холе отеля Monte Carlo Bay. На полу нарисован соответствующий логотип.

Видео дня

В Офисе генерального прокурора журналистам "Европейской правды" подтвердили, что Рудьковскому разрешили выехать в Вену с 3 по 21 августа исключительно для обследования и лечения. В случае нарушения условий, сторона обвинения может требовать изменения меры пресечения для экс-нардепа.

Позднее Рудьковский написал в Facebook, что находится в Вене и собирается вернуться на Родину.

"Неужели кто-то действительно может верить, что вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны", – отметил он.

По словам Рудьковского, он наиболее заинтересованный человек установить правду по делу о рейдерстве.

"Собственно, источником негативных, а главное – недостоверных публикаций последнего времени считаю свою позицию отстаивать истину вместо согласиться на вымогательства", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Николаю Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении Олега Семинского. Экс-чиновника в международном аэропорту "Борисполь" ожидали сотрудники Службы безопасности и Офиса генпрокурора.