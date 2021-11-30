В одесском лицее нашли повешенным 15-летнего подростка: мог совершить суицид из-за буллинга

В одесском лицее найден повешенным 15-летний ученик. Тело парня обнаружили в туалете.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Одесской области. В городском департаменте образования уточнили, что трагедия произошла в специализированном учебном учреждении "Олимпиец".

"Лишился жизни ребенок, парень 15-ти лет. Ведется следствие, поэтому причины, по которым это случилось, называть сейчас невозможно", – подчеркнула в Facebook директор департамента образования Одессы Елена Буйневич.

Видео дня

Она добавила, что с одноклассниками парня работают психологи.

Как отмечает местный сайт "УСИ Online", в соцсетях пишут, что парень якобы уже пытался покончить с собой. Также там утверждают, что ученик подвергался буллингу (травле) со стороны одноклассников из-за того, что в его семье не все было благополучно.

В то же время отец одного из одноклассников высказал иное мнение. По его словам, парень занимался спортом, был добрым и отзывчивым, а также дружил с другими учениками.

"По рассказу детей, парень заступился за девочку, у которой отняли телефон. После того, он зашел в класс, и рассказал об инциденте одноклассникам, после чего вышел из класса", – отметил мужчина.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

В апреле OBOZREVATEL писал о похожей трагедии – тогда в Запорожье повесилась 15-летняя школьница. В предсмертной записке она обвинила учителей в буллинге.