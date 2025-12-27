В Одесской области в ТЦК умер мужчина: говорят, что внезапно потерял сознание

В Одесской области в Белгород-Днестровском ТЦК умер мужчина, который внезапно потерял сознание. Несмотря на быстрый приезд медиков, гражданина не удалось спасти.

Предварительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Детали сообщили в Одесском областном ТЦК и СП 27 декабря.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает соболезнования семье умершего гражданина и предоставляет разъяснения относительно обстоятельств происшествия, которое имело место 25 декабря 2025 года", – говорится в сообщении.

Что известно об инциденте

Отмечается, что мужчину доставили в Белгород-Днестровский РТЦК и СП общей группой оповещения с целью уточнения его учетных данных. Во время пребывания на территории центра мужчине внезапно стало плохо и он потерял сознание.

Военные сразу оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Медики прибыли оперативно и провели полный комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

"По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния", – указано в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что руководство учреждения сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств инцидента. Там отметили, что распространяемые в информационном пространстве утверждения о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений не соответствуют действительности и являются преждевременными до обнародования официальных результатов судебно-медицинской экспертизы.

В ТЦК призвали на необходимости воздержаться от манипуляций и дождаться официальных выводов компетентных органов.

"Любые публичные обвинения без соответствующей доказательной базы и завершенного следствия являются юридически необоснованными", – говорится в заявлении.

