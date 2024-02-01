В Одесской области разоблачили мошенника, который выдавал себя за разведчика и продавал должности в спецслужбе. Фото

Служба безопасности разоблачила в Одесской области мошенника, пытавшегося выдать себя за действующего работника СБУ. Мужчина представлялся как контрразведчик и обещал за денежное вознаграждение трудоустройство в одном из региональных управлений украинской спецслужбы.

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Однако, получив деньги от "кандидата на должность", мошенник исчезал и искал себе новую жертву. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в момент получения средств от украинского военного. По данным расследования, мошенник обещал мужчине "положительно решить вопрос" о его переводе на военную службу в СБУ.

Выяснилось, что преступником оказался гражданин соседней европейской страны, специализировавшийся на финансовых мошеннических схемах.

В ходе расследования было обнаружено, что его ранее задерживала Нацполиция за совершение краж банковских средств. Один из районных судов Киева уже рассматривает обвинительный акт на него по нескольким эпизодам.

Согласно материалам СБУ, задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно.

Следствие продолжается для установления всех обстоятельств преступления и злоумышленнику грозит до 3 лет заключения. Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала с поличным очередного коллаборанта. Он пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который шпионил за военными. Кроме того, злоумышленник хотел устроиться на оборонный завод и сливал координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий столицы.

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