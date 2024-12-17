В Одесской области пьяный водитель устроил ДТП на блокпосту: среди пострадавших – нацгвардеец. Фото

16 декабря в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, который столкнулся с другим остановившимся на блокпосту авто. От удара легковушку пьяного водителя отбросило в сторону, в результате чего он совершил наезд на гвардейца.

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Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины. Из-за ДТП водители обоих автомобилей и нацгвардеец получили телесные повреждения.

"Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель легковушки Ford совершил столкновение с автомобилем Honda под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Национальной гвардии Украины. От удара Ford отбросило в сторону, в результате чего он совершил наезд на гвардейца", – говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств, 27-летний пассажир автомобиля Ford и 37-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. Пострадавших доставили в больницу с разными травмами. Водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. У него и водитель Honda были отобраны образцы крови для проведения анализа. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, что привело к причинению потерпевшему телесных повреждений средней тяжести. Продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 декабря во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии погибли 7 человек на месте происшествия, еще трое получили травмы и были госпитализированы в больницу. По данным полиции, столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mersedes Sprinter.

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