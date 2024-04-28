В Одесской области произошла авария с грузовиками, один из водителей погиб: появились подробности. Фото

В ночь на 28 апреля на трассе Одесса – Рени в районе села Красная Коса произошло ДТП с двумя грузовиками. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб.

Движение по трассе было перекрыто. Подробности рассказали в полиции Одесской области и в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Полиция Одесской области о перекрытии движения по трассе Одесса – Рени из-за аварии сообщила в полночь 28 апреля.

"Вниманию водителей! На автомобильной дороге сообщением Одесса – Рени у села Красная Коса из-за ДТП с участием двух грузовиков временно перекрыто движение транспорта. Просим учесть данную информацию и быть внимательными на дороге", – говорится в сообщении.

На место ДТП сразу же выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции для установления полных обстоятельств аварии.

По данным ГСЧС, в результате полученных во время ДТП травм один из водителей погиб.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь по буксировке из проезжей части одного из грузовиков. Пожарные, с помощью троса, оттащили авто и смыли горюче-смазочные материалы с дороги", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее OBOZ.UA обнародовал статистику смертельных ДТП в Украине за первый квартал 2024 года.

Согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали.