В Одесской области произошел пожар в пансионате для пожилых людей: три человека погибли, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Поздно вечером 11 февраля произошел пожар в доме престарелых в Одесской области. В результате погибли три человека, еще шесть – получили отравление продуктами горения.

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До приезда спасателей из здания успели вывести 17 человек, которых впоследствии доставили в больницу. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В селе Малигоново Березовского района загорелся гериатрический пансионат, но причины возгорания пока устанавливаются.

Огонь охватил 100 квадратных метров здания, и, к сожалению, во время ликвидации пожара обнаружили тела троих погибших.

До того как прибыли спасатели, удалось эвакуировать 17 человек, шесть из них отравились продуктами горения.

Пострадавшие госпитализированы вместе с другими эвакуированными, а на месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь десяти людям.

Для тушения пожара от ГСЧС были привлечены 20 спасателей и пять единиц техники, гид общины – 1 единица техники и 1 человек личного состава.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер прокомментировал произошедшее в пансионате трагическое событие.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре в ночь на 8 февраля горел двухэтажный жилой дом. Огонь быстро распространялся и охватил крышу на площади 200 кв. м.

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