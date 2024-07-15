В Одесской области пограничник застрелил напавшего на него мужчину: в ГПСУ раскрыли детали инцидента

В Одесской области произошло нападение на пограничный наряд, охранявший государственную границу. Боец для сохранения своей жизни применил оружие, в результате чего один из 5-ти злоумышленников погиб.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко. По его словам, пограничники остановили транспортное средство, в котором, кроме водителя, находились 4 человека.

Два человека, по словам спикера, начали бежать в направлении. Позже один из них напал на военнослужащего.

"Для сохранения своей жизни пограничник был вынужден применить оружие. Он произвел предупредительные выстрелы и в направлении нападающего", – отметил Демченко.

Прибывшие на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть правонарушителя, а также факт телесных повреждений у военнослужащего.

Демченко отметил, что отдельные ресурсы уже сообщили, что пограничник якобы открыл стрельбу из пистолета вдогонку беглецу. По его словам, это неправда.

О факте происшествия уже проинформировали ДБР, другие правоохранительные органы и подразделения прокуратуры. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Пограничников пока не задерживали.

"В общем, по всей протяженности государственной границы, к сожалению, это уже не первый случай нападения на пограничный наряд нарушителями. Как следствие – военнослужащие вынуждены применять оружие для сохранения своей жизни и здоровья", – отметил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Одесской области пограничники задержали группу из 23 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и попасть в Молдову. Помощник организатора незаконной схемы подвез их в пограничную зону на зерновозе.

– На Закарпатье задержали очередную группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Чтобы остановить уклонистов, пограничникам пришлось применять оружие.

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