В Одесской области обнаружили мертвым пропавшего бизнесмена. Фото

Возле села Дубиново Подольского района Одесской области в реке нашли тело 55-летнего мужчины. Им оказался предприниматель из Винницы Григорий Барабаш.

Мужчина пропал еще пять дней назад, 25 июля. Как сообщает местное издание "Думская", медики обнаружили на теле мужчины следы насильственной смерти – рваные раны на лице и перелом костей черепа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В тот же день в районе села Курячьи Лозы Николаевской области правоохранители нашли автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который принадлежал мужчине. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харьковской области пропал 6-летний ребенок. Мирослава Третяк в среду, 28 июля, ушла из дому, чтобы погулять, и не вернулась. Девочку вечером того же дня нашли мертвой.