В Одесской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал полицейским гранатой, раздался взрыв: есть пострадавшие

5 июля в Подольском районе Одесской области во время проверки документов мужчина, находившийся в статусе СЛЧ, достал гранату и начал угрожать ею полицейским. Через мгновение раздался взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей и сам мужчина.

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Об инциденте сообщили в пресс-службе Нацполиции. Правоохранители отметили, что на момент публикации устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно об инциденте

Предварительно известно, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители установили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЛЧ.

После этого мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Вскоре произошёл взрыв.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских, а также сам правонарушитель.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация", — добавили в пресс-службе Нацполиции.

Главные истории дня

Напомним, 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

Также OBOZ.UA сообщал, что 24 июня в Кривом Роге патрульные задержали 47-летнего мужчину, который, по данным полиции, угрожал прохожим гранатой РГД-5. Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского после сообщения о взрыве, а впоследствии мужчину передали следователям.

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