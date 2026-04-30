На Ровенщине задержали мужчину, который стрелял в работников ТЦК и полицейского: новые подробности. Фото

На Ровенщине правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ТЦК и полицейскому. Инцидент произошел 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района.

Информацию обнародовали в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. В сообщении отметили, что задержание произошло под процессуальным руководством Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"Мужчина, который открыл огонь по военнослужащим ТЦК и правоохранителю, установлен и задержан", – говорится в заявлении.

Обстоятельства нападения

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился неподалеку служебного автомобиля, где находились военнослужащие ТЦК и полицейский. Далее достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и совершил несколько очередей выстрелов в направлении авто. Все произошло быстро, фактически за считанные минуты.

После этого нападающий скрылся с места происшествия. Его разыскали уже потом, когда правоохранители установили личность. Это 48-летний военнослужащий.

Детали инцидента

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Их госпитализировали, состояние уточняется. Еще два человека, которые находились в автомобиле, не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

Менее чем за сутки правоохранители разыскали и задержали стрелка. Его нашли в подвале заброшенного дома в селе Верба Дубенского района. У него изъяли автомат, боеприпасы и гранату. Продолжается осмотр места укрытия, криминалисты при участии взрывотехнической службы изымают оружие и боеприпасы.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух или более лиц, а также работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. Кроме того, инкриминируют дезертирство – ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на сотрудников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

