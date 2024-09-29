В Одесской области ликвидирован канал побега уклонистов ,из Украины: организатор задержан. Фото

В Одесской области пограничники ликвидировали еще один канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Схему для уклонистов выстроил бывший руководитель логистической компании, он в своем "бизнесе" использовал систему "Шлях".

Видео дня

Организатор незаконного канала выезда за границу задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в почти 2 млн грн. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ заявили о ликвидации канала переправки лиц через границу с помощью системы "Шлях" в Одесской области.

"Организатором схемы был бывший руководитель логистической компании, который за взятку вносил в информационную систему ложные сведения о мужчинах-водителях. Таким образом границу пересекли по меньшей мере семь украинцев. Конечно, в одну сторону", – говорится в сообщении.

Предприимчивый "бизнесмен" уже задержан. Правоохранители вместе с пограничниками провели у него обыски, в ходе которых были собраны доказательства противоправной деятельности.

Собранной доказательной базы оказалось достаточно, чтобы суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, правда, с возможностью выйти под залог в размере более 1,8 млн грн.

Напомним, ранее пограничники разоблачили украинца, который женился на собственной теще, старше его на 36 лет. Настоящая жена мужчины находится вместе с детьми в Италии.

"Жениться" с тещей украинец решил, чтобы получить основания для выезда за границу.