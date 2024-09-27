'Ушел на повышение': пограничники разоблачили украинца, который стал мужчиной на 36 лет старшей тещи ради пересечения границы. Фото

Украинские пограничники в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье разоблачили 42-летнего мужчину, который женился на собственной 78-летней теще ради выезда за границу. Выяснилось, что его настоящая жена вместе с ребёнком находится в Италии.

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О случившемся сообщила прессслужба ГПСУ 27 сентября. "Пошел на повышение: бывший зять стал мужем на 36 лет старшей тещи. Когда тебе 42, а ей 78 и вы – супруги, это здорово. Но не в том случае, если настоящая жена вместе с ребенком в это время в Италии", – говорится в публикации.

В ГПСУ добавили, что такие "семейные драмы" развернулись в пункте пропуска "Тиса" во время пересечения границы мужчиной и пожилой женщиной с инвалидностью.

По словам пограничников, план поездки разрабатывался длительное время, на что указывает свидетельство о браке, выданное еще в 2023 году.

"Но обвести пограничников вокруг пальца оказалось сложнее, чем жениться", – заявили в ГПСУ.

И мужчине, и пожилой женщине теперь грозит уголовная ответственность, говорится в сообщении.