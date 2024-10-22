В Одесской области инсценировали убийство председателя общественного формирования и задержали заказчика преступления: детали операции

В Одесской области полицейские и СБУ предотвратили заказное убийство руководителя общественного формирования. В результате успешной спецоперации правоохранители задержали 43-летнего организатора преступления, жителя другой области.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции. Как стало известно изданию OBOZ.UA, готовилось покушение на местного бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

Получив информацию о готовящемся убийстве, следователи Национальной полиции Одесской области вместе с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры спланировали и провели спецоперацию для документирования преступления и задержания заказчика.

Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего одесского бизнесмена и главы общественного формирования, подготовили фото и видео как "доказательство" выполненного заказа и передали их "исполнителю" для передачи заказчику. При получении "отчета" организатор был задержан.

Новость дополняется...