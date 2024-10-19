В Одессе на обочине дороги нашли убитым скандального бизнесмена

В Одессе найден застреленным местный бизнесмен Геннадий Бейбутян, имя которого фигурировало в нескольких скандалах, в том числе с избиением журналистов. Его тело лежало на обочине дороги у его автомобиля.

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О трагическом случае сообщили в полночь 19 октября в полиции Одесщины, а имя погибшего назвали местные СМИ. Известно, что покойного с огнестрельными ранениями обнаружили на обочине в пригороде Одессы.

На место прибыли следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции.

Дело открыто по признакам ч. 1 ст. 115 "преднамеренное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Одесская журналистка Ирина Гриб рассказала, что тело Бейбутяна обнаружили на Старолюстдорфской дороге.

По ее словам, следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге.

Бейбутян значится директором ООО "Автошлях юг", СК "Жилсервис", ООО "Автотех", КСИДБ "Лагуна", ГФОГП "Подразделение содействия правоохранительным органам" и Николаевского филиала ООО "Автотех".

В ООО "Автотех", "Автошлях юг и СК "Жилсервис" он значится как собственник.

А "Подраздел содействия правоохранительным органам" Бейбутян возглавил после нескольких скандалов, отмечает "Думская".

Согласно данным Центра публичных расследований, в феврале 2024 года представитель этого общественного формирования выбил окно в авто мужчины, который снимал блокпост на Люстдорфской дороге.

Впоследствии в ТЦК и полиции заявили, что не имеют отношения к этому, а стороны в частном порядке выяснили отношения.

Кроме того, организация фигурировала в коррупционном расследовании о выдаче своих удостоверений за деньги.

В конце сентября 2024 заместителя председателя ГФ "ПСПО" задержали за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизации. По данным следствия, за деньги он обещал оформить удостоверение работника общественного формирования, члены которого имеют бронь.

В сентябре 2021 года Бейбутян фигурировал в скандале вокруг незаконного захвата власти в кооперативе "Лагуна" и нападения на журналистов, приехавших освещать эту тему.