В Одесской области бабушка ранила 5-летнюю внучку из пневматической винтовки: появились подробности

В Одесской области 50-летняя женщина выстрелила из пневматической винтовки в свою внучку. Девочку госпитализировали в детскую больницу с ранениями нижней челюсти и шеи.

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По факту травмирования ребенка, которое произошло 20 апреля, начато уголовное производство. Об этом сообщил Измаильский районный отдел полиции Одесской области.

Медики, прибывшие по вызову к раненному ребенку, сообщили полицейским о госпитализации 5-летней девочки в Одесскую областную детскую клиническую больницу. У ребенка зафиксировали ранение нижней челюсти и шеи.

По предварительной информации, 50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила спрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, но в это время случайно произошел выстрел. Рядом с женщиной в это время была 5-летняя внучка, в которую попало.

Ведомости по факту травмирования ребенка следователи Измаильского районного отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 Уголовного кодекса.

"Речь идет о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание за это правонарушение — до двух лет лишения свободы", — сообщили правоохранители.

Следствие продолжается, назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области 18 апреля исчез двухлетний мальчик. Маленький Артем незаметно вышел из двора – и не вернулся домой. Малыша искали почти сутки и в конце концов тело мальчика обнаружили в местном водоеме.

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