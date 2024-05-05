В Одесской области авто влетело в дерево: водитель погиб, пассажир был госпитализирован. Фото

Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, в котором погиб водитель и травмировался его маленький сын. Авария произошла на автодороге между городом Кодыма и селом Федоровка.

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что автомобиль влетел в дерево.

Трагедия произошла в Подольском районе. Поврежденную легковушку Ford обнаружили случайные прохожие и сообщили об этом полицейским.

Следователи предварительно установили, что водитель иномарки во время движения не справился с управлением, выехал с дороги и допустил столкновение с придорожным деревом. От полученных травм он погиб на месте, а его пятилетний сын был доставлен в больницу. Там мальчику диагностировали ушиб раны затылочного участка головы и госпитализировали. Состояние его удовлетворительное.

Как добавили в полиции сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение, были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"В рамках производства будет назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными за рулем", – резюмировали данный инцидент правоохранители.

Напомним, в Киеве возле магазина "Эпицентр" на Позняках вечером четверга, 2 мая, произошла ужасная авария. В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу, по предварительной информации, пострадали. В столице правоохранители задержали пьяного водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, на въезде в Киев в ночь с 3 на 4 мая грузовик на скорости влетел в бетонные блоки. ДТП произошло на Бориспольском шоссе.

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