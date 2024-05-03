В Киеве пьяный водитель на скорости съехал в кювет: машина перевернулась, есть пострадавший. Фото

В Киеве правоохранители задержали пьяного водителя, не справившегося с управлением и съехавшего в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять машинами сроком от трех до пяти лет.

"Вчера вечером (2 мая. – Ред.) в милицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе. В ходе документирования аварии полицейские установили, что 51-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его автомобиль перевернулся. В результате аварии 64-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,52 промилле. По факту аварии с потерпевшим, совершенной в состоянии опьянения, возбуждено уголовное производство, а нарушителю сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве возле магазина Эпицентр на Позняках вечером четверга, 2 мая, произошла ужасная авария. В результате ДТП легковой автомобиль перевернулся на крышу, по предварительной информации, пострадали.

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