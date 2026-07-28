В Одессе во второй раз за день взорвался автомобиль, водитель погиб: все подробности

В Одессе вечером 28 июля произошел уже второй за сутки взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб водитель кроссовера , а его пассажирка получила ранения и была госпитализирована. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а по информации местных СМИ, уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте.

Видео дня

О взрыве сообщила полиция Одесской области. Местные Telegram-каналы также сообщают о дополнительных обстоятельствах инцидента.

Взрыв произошел во время движения автомобиля

Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни, недалеко от перекрестка с проспектом Ярослава Мудрого. Сообщение о взрыве автомобиля поступило в полицию вечером 28 июля.

По предварительной информации правоохранительных органов, взрыв прогремел, когда кроссовер находился в движении. Водитель погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Окончательная правовая квалификация происшествия будет определена после завершения первоочередных следственных действий.

Главные истории дня

Полиция также предупредила об затруднениях в движении транспорта в районе взрыва и призвала водителей учитывать это при планировании маршрута.

Что известно о погибшем

По данным местных телеканалов, в результате взрыва погиб 51-летний бывший полицейский, пенсионер и ветеран МВД, который после увольнения со службы работал водителем такси.

По предварительным данным, неизвестный дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство, когда автомобиль находился в движении.

В салоне также находилась 20-летняя пассажирка, которая получила травмы, в том числе повреждение барабанных перепонок обоих ушей.

По информации местных СМИ,по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Это уже второй взрыв автомобиля в Одессе за сутки

Утром 28 июля в Одессе произошел еще один взрыв автомобиля, в результате которого ранения получил 49-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит военнослужащему. Взрыв произошел после того, как водитель завел двигатель и начал движение.

Управление СБУ в Одесской области квалифицировало этот инцидент как террористический акт и возбудило соответствующее уголовное дело.

Пока правоохранители не сообщают, связаны ли между собой два взрыва автомобилей, произошедших в Одессе 28 июля. Обстоятельства обоих инцидентов устанавливают следователи.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 июля в одном из жилых кварталов Одессы прогремел взрыв в автомобиле. Инцидент произошел в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. По предварительной информации, транспортное средство принадлежит военнослужащему. По словам очевидцев, в момент, когда автомобиль начал движение, под передним левым колесом сработало взрывное устройство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!