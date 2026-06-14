В Одессе владелец ресторана-турок жестоко избил женщину из-за замечания. Видео

13 июня в Одессе произошел конфликт между жительницей города и владельцем одного из ресторанов. Последний жестоко избил женщину из-за её замечания.

Видео дня

Инцидент произошел у входа во двор, где расположено заведение. Предварительно известно, что ссора вспыхнула после того, как пострадавшая сделала мужчине замечание относительно работ возле дома. Об этом в Facebook рассказала жительница города Ирина Чайхорская.

"Женщина в больнице. Только замечание о том, что пиление плитки во дворе, где пыль попадает в окна жителей, вызвало такую агрессию с его стороны", – говорится в ее посте.

Сама пострадавшая в комментариях под постом рассказала, что чувствует себя относительно хорошо.

Главные истории дня

По предварительной информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, женщина сделала замечание рабочим, которые выполняли ремонт возле ресторана. Во время конфликта в арке у входа она отключила инструмент от электросети. Впоследствии словесная перепалка между ней и 58-летним директором заведения переросла в драку.

На опубликованном видео видно, что нападавший бьет женщину и нецензурно ругается. Через несколько секунд драку пресекают очевидцы.

Пострадавшую госпитализировали. Обе стороны обратились в полицию и написали заявления.

Дело квалифицируется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: хулиганство и умышленное нанесение легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 296 и ч. 1 ст. 125). На момент публикации устанавливаются все обстоятельства инцидента и степень травм.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил и ограбил пенсионеров. После этого он еще и переночевал в их квартире и только утром сбежал.

Также OBOZ.UA сообщал, что на Волыни полиция расследует конфликт между группой местных жителей и военнослужащими ТЦК СП. Во время инцидента один из представителей ТЦК получил телесные повреждения. Также был поврежден служебный автомобиль военных.

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