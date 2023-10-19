В Одессе в офисе торговой сети произошел взрыв: пострадали два человека. Фото

В Одессе в офисе одной из торговых сетей раздался взрыв, из-за которого пострадали два человека. Предварительно установлено, что в помещении взорвался использованный боеприпас.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Снаряд в офис принес один из потерпевших.

Откуда у этого человека был боеприпас, устанавливают правоохранители.

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Было начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета, продолжается следствие.

Видео дня

Как пишет местное издание "Думская", торговая сеть, в офисе которой прогремел взрыв, помогает украинским военным, в том числе регулярно закупает технику на фронт. Один из военнослужащих пришел в офис компании, чтобы вручить сувениры с передовой линии.

"Среди подарков были гильзы, в одной из них остался пороховой заряд, который сдетонировал. Пострадали два человека. Один потерял много крови, получил осколочное ранение, перенес операцию. Состояние потерпевшего стабилизируется. Второй тяжелее – осталось без пальцев", – рассказал источник СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в трех областях Украины – Черниговской, Николаевской и Харьковской – произошли подрывы на минах. Среди погибших и раненых есть дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!