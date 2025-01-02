В Одессе в многоэтажке загорелась стиральная машина: пострадал ребенок. Фото

В Одессе, 2 января, в одной из многоэтажек возник пожар, в результате которого пострадал мальчик 2013 года рождения. Инцидент произошел из-за возгорания стиральной машины.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области. На месте происшествия спасатели зафиксировали разрушение межкомнатной перегородки и повреждение стен в двух квартирах по соседству.

"Сегодня, в Хаджибейском районе Одессы, по улице Ивана и Юрия Лип – возник пожар стиральной машины в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома. Во время проведенной разведки спасатели установили разрушение межкомнатной перегородки и повреждение стен в рядом расположенных двух квартирах ", – говорится в сообщении.

Известно, что ребенка передали работникам медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-испытательная лаборатория для установления причин чрезвычайного происшествия и психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям.

Напомним, 27 декабря в Бучанском районе Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатель и нашли тела двух мужчин. По информации правоохранителей, причиной инцидента мог стать неисправный электрообогреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 декабря в Вишневом Киевской области произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания авто. Огнем был уничтожен бокс для сварочных работ и легковушка. К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 спасателей.

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