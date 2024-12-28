В Киевской области из-за неисправного электрообогревателя погибли двое мужчин. Подробности трагедии и фото

В Бучанском районе Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело двух мужчин.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

"В пятницу, 27 декабря, в 10:50 в селе Дружня Бучанского района произошел пожар в частном доме. На месте происшествия работали работники ГСЧС. При ликвидации огня в одной из комнат обнаружены тела двух мужчин", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области ночью произошел пожар на автостоянке. В результате чрезвычайного происшествия огнем были повреждены пять машин.

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