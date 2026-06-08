В Одессе в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавший: полиция раскрыла детали

8 июня около 5 утра в Одессе прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. Предварительно взорвалась ручная граната, ранения получил 48-летний владелец дома.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. По факту взрыва выясняются все обстоятельства, продолжается досудебное расследование.

Что известно

Инцидент произошел в 5 часов утра в Пересыпском районе Одессы. Сообщение о взрыве в одной из квартир в многоэтажке на улице Героев обороны поступило от жительницы дома.

Предварительно известно, что взорвалась ручная граната. В результате чрезвычайного происшествия повреждения получил 48-летний мужчина, который является владельцем квартиры, его госпитализировали.

"В результате взрыва, предварительно ручной гранаты, телесные повреждения получил 48-летний владелец дома. Сейчас он находится в больнице", – говорится в материале.

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Отмечается, что на месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия.

Следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и начали досудебное расследование.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания: 4 полицейских ранены, нарушитель погиб. Дело расследуют как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 348 Уголовного кодекса Украины).

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