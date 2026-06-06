В Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания: 4 полицейских ранены, нарушитель погиб. Фото
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5 июня в Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату. Из-за взрыва нарушитель погиб, еще четверо полицейских получили ранения.
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Дело расследуется как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 348 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Что известно об инциденте
Происшествие произошло 5 июня около 22:55. Полицейским сообщили о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Правоохранители оперативно прибыли на вызов.
Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы полиции. По состоянию на момент публикации, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают доказательную базу.
Напомним, утром 5 июня в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. Произошло это на территории сортировочного центра "Новой почты" во время осмотра одной из посылок. Погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
Также OBOZ.UA сообщал, в Сумах перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в стрельбе по подросткам. Причиной конфликта стало нежелание компании несовершеннолетних уступить место на скамейке.
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