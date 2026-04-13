В Одессе в ДТП погибли два человека, есть пострадавшие: детали трагедии. Фото

В Одессе в результате ночного дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое получили травмы. Столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями на перекрестке улиц Мельницкая и Балковская. Правоохранители уже начали расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области. Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Автопроисшествие произошло 12 апреля около 23:30 в Хаджибейском районе города. Известно, что столкнулись автомобили "Ford" и "Mitsubishi", которые двигались по разным улицам и пересеклись на перекрестке.

В результате столкновения погиб 45-летний водитель "Ford", а также 37-летняя пассажирка другого автомобиля. Еще двое пассажиров "Mitsubishi" – мужчина и женщина в возрасте 32 года – получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Водителя "Mitsubishi" проверили на состояние опьянения – он был трезв. Сейчас следователи работают в рамках открытого уголовного производства, назначен ряд судебных экспертиз, которые должны помочь установить причины аварии и степень вины участников.

