В Одессе совершили нападение на работников ТЦК: применили слезоточивый газ, есть пострадавшие

В Киевском районе Одессы 15 февраля группа гражданских лиц совершила нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести, а также химические ожоги роговицы глаз из-за слезоточивого газа.

Сотрудники Территориального центра комплектования и соцподдержки госпитализированы. Об этом рассказала в Facebook пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

Подробности инцидента

Нападение произошло, когда военнослужащие сопровождали нарушителя воинского учета в районный ТЦК после проверки документов.

Они "подверглись агрессивному физическому давлению со стороны группы гражданских лиц". "Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных сил Украины, толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки", – сообщила пресс-служба.

Гражданские применили физическую силу и слезоточивые вещества. Точное количество пострадавших сотрудников Территориального центра комплектования не уточняется; также известно, что нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.

Представители областного ТЦК подчеркнули: неправомерные действия нарушителей подпадают под признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Руководство планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы полицейские установили все детали и привлекли виновных к ответственности "согласно самым строгим санкциям законодательства".

"Любое вмешательство в мобилизационные мероприятия и применение силы к военнослужащим при исполнении долга влечет за собой неотвратимую ответственность. Каждый факт агрессии будет расследован, а каждый участник – идентифицирован. Попытки силового давления на представителей сектора обороны является прямой помощью агрессору в дестабилизации тыла. Правопорядок и безопасность личного состава будут обеспечены всеми доступными законными методами", – подытожили в ТЦК и СП.

