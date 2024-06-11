В Одессе произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и медиками скорой: опубликована официальная реакция

В Одессе 11 июня произошла драка с участием медиков скорой помощи и сотрудников ТЦК Киевского района. По словам фельдшеров, их удерживали в военкомате, пытаясь немедленно мобилизовать в армию. В областном Одесском ТЦК заявили, что уже проводят совместно с правоохранителями безотлагательные меры по установлению всех обстоятельств.

Видео драки опубликовали местные СМИ. Как пишет "Думская", бригада скорой помощи Одессы прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась заперта внутри военными, которые решили немедленно мобилизовать медиков в армию.

К военкомату съехались другие бригады "скорой" с включенными сиренами и устроили акцию протеста.

В это время произошло несколько потасовок, которые разнимала полиция.

Спустя несколько часов фельдшеров все же выпустили из военкомата.

На инцидент отреагировал Одесский областной ТЦК и СП. Там заявили, что вместе с правоохранителями устанавливают все обстоятельства конфликта.

"Пока активно распространяется информация о ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса. Сообщаем средства массовой информации и населения о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий", – говорится в заявлении.

В областном ТЦК также призвали воздерживаться от распространения дезинформации и пообещали обнародовать подробную информацию в ближайшее время.

Один из фельдшеров рассказал, что считает инцидент своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

"Думская" пишет, что работники экстренной помощи Одессы "уже многие месяцы пытались добиться какой-то ясности" относительно того, подпадают ли они под мобилизацию.

"Представители службы 101 в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь". Однако их одесские коллеги долгое время оставались в неведении и получали лишь расплывчатые обещания от руководства о том, что о них позаботятся", – пишет издание.

По данным "Думской", после вступления в силу нового закона о мобилизации несколько фельдшеров в Одессе по просьбе руководства пошли в военкоматы, чтобы обновить данные, где получили повестки и были мобилизованы в армию.

"Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили "бронь". Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали назад", – пишет "Думская".

Издание также сообщает, что утром 11 июня на станции скорой помощи в Валиховском переулке состоялся общий сбор сотрудников, где эта тему вновь эмоционально обсуждали с руководительницей областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Светланой Изосимовой. Однако никаких конкретных результатов встреча не принесла.

"Руководство нас просто бросило на произвол судьбы. Люди чувствуют несправедливость и реальную опасность для своего будущего. Многие опасаются выходить на работу, берут неоплачиваемые отпуска, пытаются "залечь на дно"", – рассказал один из медиков "скорой".

Мужчина прогнозирует: если нчего не изменится, начнется "шквал увольнений". По его словам, сейчас происходит "разрушение структуры городской скорой помощи".

"Мы полгода слышали обещания, что нам обеспечат условия для нормальной работы. Мы выезжаем спасать людей! Мой коллега погиб от российской ракеты во время недавнего удара по санаторию – он первым приехал на помощь раненым и попал под повторный обстрел. Чем мы хуже работников других экстренных служб?" – сказал фельдшер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Мерефе под Харьковом произошла драка с участием сотрудников ТЦК и гражданских. Конфликт возник во время оповещения населения о мобилизации, в областном ТЦК Харькова заявили, что военнослужащие вынуждены были защищаться.

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