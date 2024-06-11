'Были вынуждены защищаться': в ТЦК объяснили инцидент с дракой в Мерефе на Харьковщине. Видео

В городе Мерефа под Харьковом 10 июня сотрудники ТЦК вступили в драку с гражданскими после конфликта. Он возник во время оповещения населения о мобилизации, и военнослужащие вынуждены были защищаться.

Так ситуацию объяснили в Харьковском областном Терцентре комплектования и соцподдержки, комментируя опубликованные в сети кадры. Там начали проверку, а вместе с тем призывали украинцев избегать преждевременных оценок и комментариев.

Видео в соцсети было подписано как "инцидент по ТЦК в городе Мерефа, где сотрудник демонстрирует агрессивное поведение как мужчине, так и женщине, которая пытается вступиться за него". В ведомстве заявили, что это очередной случай манипулятивного перекручивания информации об инциденте во время оповещения военнообязанных.

Там подчеркнули, что такая ситуация действительно была в этом городе 10 июня, но на видео попала только ее часть. Отмечается, что военнослужащие сначала предложили одному из граждан предъявить военно-учетные документы, а когда получили отказ в грубой форме, предложили дождаться полиции для дальнейшего выяснения.

"После этого подошли еще несколько граждан, возможно, родственники гражданина, отказавшегося называться и предоставлять какие-либо документы. Они набросились с грубой бранью на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, в том числе применяя предмет, похожий на палку. Один из военнослужащих получил повреждения", – говорится в сообщении ТЦК.

По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей правоохранители открыли уголовное производство. В ТЦК объяснили, что их сотрудники пытались избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Также добавили: именно эта часть инцидента зафиксирована на видео, а его фрагменты относительно ситуации, указанной выше, отсутствуют.

Расследованием причин этого события будет заниматься Нацполиция, в областном ТЦК уже начали проверку. К завершению следственных действий и соответствующих судебных решений руководство ведомства призвало общественность и СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев.

"Военнослужащие, осуществляющие оповещения военнообязанных, – это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время и находящиеся под защитой закона. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение – будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", – напомнили в Харьковском областном ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня в Киеве задержали мужчину, ударившего сотрудника ТЦК. По данным правоохранителей, это был 31-летний военнослужащий, ранее самовольно покинувший воинскую часть.

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