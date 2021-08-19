В Одессе СБУ задержала участников наркобанды 'Ндрангета'

Киевская и Одесская области отличились громкими наркопреступлениями. Так, одесские правоохранители прекратили деятельность "конвертцентра", который десять лет "помогал" предприятиям минимизировать налоги и сформировать фиктивный налоговый кредит. А в Киеве задержали участников международной террористической организации "Исламское государство".

Служба безопасности Украины разоблачила канал массовой контрабанды наркотиков в Одессе. В начале августа правоохранители получили информацию о том, что через "Южный порт" планируют переправить оптовую партию наркотиков в Европу. Во время обысков, в грузовых контейнерах с фруктами, которые должны были курсировать в Латинскую Америку, нашли почти 60 кг кокаина. По ценам "черного" рынка его стоимость – 10 млн долларов.

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"По горячим следам" сотрудники СБУ поймали двух наркокурьеров на одном из продовольственных рынков. Дельцы планировали "встретить" нелегальный груз для его последующей переправки в Европу. Вскоре вблизи порта задержали иностранца, который был соорганизатором наркотрафика. Наркокурьеры оказались участниками известной в криминальном мире преступной организации "Ндрангета".

В середине августа правоохранители предотвратили контрабанду еще 60 кг кокаина из Латинской Америки. "Товар" прибыл к "Южному порту" в контейнере с бананами.

К спецоперации СБУ присоединились сотрудники Госпогранслужбы, Государственной таможенной службы и Управления стратегических расследований в Одесской области.

Еще двух наркокурьеров сотрудники СБУ поймали на таможенном посту Международного аэропорта "Борисполь". Дельцы пытались провезти в Украину псевдоэфедрин (прекурсор для изготовления метамфетамина) под видом лекарств.

Правоохранители выяснили, что мужчины входят в международную преступную группировку, которая продает оптовые партии наркотиков из Африки. После поставки товар реализовывали через наработанную сеть дилеров. Организатора украинской ячейки банды уже разыскали и задержали.

Другую контрабанду наркотиков сотрудники СБУ "перекрыли" в Киеве. Соорганизаторы канала ввозили в Украину концентрированный каннабис из Северной Америки. "Травку" присылали по почте под видом косметической продукции. Организатора банды поймали "на горячем" во время получения очередной посылки.

Также в столице задержали участницу международной террористической организации "Исламское государство". Гражданка Азии вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка получила поддельный вид на жительство. Суд назначил соорганизаторше группировки меруа пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Резонансным стало разоблачение масштабной схемы хищения бюджетных средств. Почти десять лет в Одессе работал "конвертцентр", который "помогал" предприятиям минимизировать налоги и сформировать фиктивный налоговый кредит.

В течение 2019-2021 годов дельцы присвоили средства, направленные на реконструкцию причала Одесского морского порта, модернизацию оборудования фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, а также поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Во время обысков в "конвертцентре" правоохранители изъяли несколько миллионов гривен наличными и 123 печати.