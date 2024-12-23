В Одессе с ножом напали на военного: пострадавший в больнице полиция задержала злоумышленника. Видео

В Одессе произошел ужасающий инцидент: неизвестный напал на военнослужащего с ножом в сквере Приморского района. 36-летний потерпевший получил серьезные ранения.

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Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападавшего удалось задержать уже на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Нападение произошло около 23:00 в сквере Приморского района. Злоумышленник подбежал к военному и выхватил у него мобильный телефон. Когда потерпевший пытался вернуть свой гаджет, нападающий нанес ему несколько ножевых ударов в живот, шею и руку. После этого преступник забрал рюкзак военнослужащего с личными вещами и скрылся с места происшествия.

К счастью, неравнодушные прохожие вызвали скорую, которая госпитализировала раненого. Медики диагностировали у него проникающее ранение брюшной полости, колото-резаную рану шеи и резаную рану руки.

Правоохранители быстро установили личность нападающего. Им оказался 35-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства в Одессе. Только в сентябре он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражи и грабежи.

На следующее утро полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц города. Во время обыска у него изъяли телефон потерпевшего, а во время следственных мероприятий нашли нож и рюкзак, который выбросил злоумышленник после нападения.

Мужчине выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбойное нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, и причинением тяжких телесных повреждений, совершенное в условиях военного положения.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в поселке Тростянец Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел за повесткой в Гайсинский районный ТЦК и ударил ножом 53-летнего военнослужащего. Пострадавший сержант попал в реанимацию, нападающему теперь грозит тюремный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября в городе Полонное в Хмельнитчине военнообязанный пытался откупиться от ТЦК с помощью 200 долларов. Когда военные отказались взять взятку, мужчина залил их слезоточивым газом и скрылся.