В Одессе разоблачили сеть заведений разврата, которую организовал сотрудник полиции. Фото

В Одессе разоблачили сеть заведений разврата, которую организовал сотрудник полиции. Ориентировалась сеть из шести салонов преимущественно на иностранцев.

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Всего в борделях работало более 20 девушек. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Следователи установили, что правоохранитель использовал свое служебное положение для прикрытия незаконного бизнеса. Вместе с шестью сообщниками он привлек к работе в салонах более 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Отмечается, что ориентировалась сеть из шести салонов интимных услуг преимущественно на иностранцев. Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов США за ночь.

В месяц такой бизнес приносил около 30 тыс. долларов.

Сотруднику полиции и его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении правоохранителя от должности.

Напомним, в Ривне правоохранители разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон. Заведение называлось Ego Studio. Услуги клиенты могли оплачивать через кассовые аппараты.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2021 года в Харькове был задержан иностранец, вербовавший украинок в сексуальное рабство.

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