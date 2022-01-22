В Ривне полиция накрыла подпольный бордель: 'услуги' клиенты оплачивали через кассовый аппарат. Видео

В Ривне правоохранители разоблачили бордель, который был замаскирован под массажный салон. Заведение называлось Ego Studio.

Об этом пишет местное издание Rivne Online. Отмечается, что за "услуги" клиенты могли оплачивать через кассовые аппараты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители на месте задержали шестерых девушек и одного клиента.

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Когда правоохранители пришли в салон, одна из девушек как раз предоставляла интимные услуги.

Во время обысков в помещении среди прочего обнаружили костюмы для ролевых игр, белье и гигиенические наборы.

Судя по чекам, стоимость "услуг" составляла от 1 700 до 11 000 грн.

Организаторам борделя грозит от 4 до 7 лет лишения свободы (по статье 303 Уголовного кодекса Украины), а сотрудниц заведения оштрафовали на 170 грн каждую.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2021 года в Харькове задержали иностранца, который вербовал украинок в сексуальное рабство. 11 из них он планировал вывезти в Бахрейн.