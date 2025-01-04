В Одессе пьяный помощник депутата устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии, разгорелся скандал. Фото, видео и все подробности

В Одессе 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал нетрезвый водитель из Кривого Рога Александр Комаровский. Он, вероятно, находясь под воздействием наркотических средств, совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, в котором ехал мужчина и его сын, пытался скрыться с места аварии, когда же это не удалось – забаррикадировался в авто от полиции.

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О происшествии рассказал брат водителя автомобиля, в который врезался виновник ДТП, одесский активист, глава "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко. Он утверждает, что виновник аварии является "помощником депутата" из Кривого Рога Инны Потаповой, в родном городе патрульные составили на Комаровского пять протоколов за вождение в состоянии опьянения за последний год.

"Приехал с места ДТП. В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот "красавчик" имеет 5 протоколов за вождения автомобиля в нетрезвом виде или состоянии наркотического опьянения, и это только за 2024 год. И все у него отлично", – написал Гордиенко.

Упомянутые протоколы на Комаровского, утверждает активист, на него составили патрульные полицейские в Кривом Роге. Однако наказания за это правонарушение он так и не понес: "подонки судьи его отмазывали", предполагает Гордиенко.

Не помешали неоднократные нарушения Комаровскому также доехать до Одессы и устроить там аварию, которая, к счастью, окончилась без жертв и серьезных травм.

Гордиенко также опубликовал удостоверение Комаровского, свидетельствующее, что он является "помощником депутата Криворожского городского совета Инны Потаповой на общественных началах".

Потапова в 2020-м году, по данным портала "Чесно", безуспешно баллотировалась в Днепропетровский облсовет от Блока Вилкула "Украинская перспектива". На странице Потаповой в Facebook до сих пор указано, что она является "кандидатом в депутаты" от этой политической силы, хотя она регулярно размещает посты именно как депутат горсовета Кривого Рога.

После столкновения виновник аварии попытался сбежать с места происшествия, однако очевидцы и неравнодушные граждане не позволили ему этого сделать. На место вызвали полицию. Тогда Комаровский закрылся в автомобиле и в течение часа игнорировал требования правоохранителей выйти из авто.

В конечном итоге полицейские вынуждены были применить силу: они вытащили виновника ДТП из салона, уложили лицом в асфальт и одели наручники.

Комаровский, судя по видео, сначала требовал вызвать ему скорую помощь, потом – отпустить.

На втором видео достаточно энергичного "помощника депутата" на носилках грузят в карету скорой.

"Хочу сказать о действии наших патрульных полицейских, следственно-оперативной группы и медиков скорой помощи, действовали абсолютно профессионально... Кстати, в машине при поверхностном осмотре нашли наркотики и гранату, похожую на учебную...И килограммовые упаковки с чёрной икрой ...Наверное, затарился на криворожский банкет", – написал Гордиенко, добавив, что с его братом и племянником, в которых врезался "гость" из Кривого Рога, все нормально.

Напомним, в канун нового года на Прикарпатье произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Погибли 18-летняя девушка и четверо парней в возрасте от 15 до 20 лет.

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