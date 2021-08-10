В Одессе произошло масштабное ДТП, одна из машин влетела в остановку. Фото и видео с места аварии

Во вторник, 10 августа, на 4-й станции Большого Фонтана в Одессе водитель BMW, не справившись с управлением, протаранил сразу три автомобиля, в результате чего одна машина влетела в остановку. Две женщины, ожидавшие на ней трамвая, пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Думская". ДТП привело к серьезному стопору автомобильного движения на трассе, полностью парализован маршрут трамвая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место прибыла скорая, которая увезла пострадавших женщин. Предварительно неизвестно об их состоянии. Водители четырех автомобилей, которые стали участниками ДТП, не получили серьезных травм.

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Очевидцы происшествия указали, что водитель BMW, который создал аварийную ситуацию, якобы находится в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульная полиция составила протокол для следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, продавщица арбузов под Одессой Надежда Балан серьезно пострадала от наезда автомобиля на ее прилавок у дороги. Теперь родители распродают домашнее хозяйство, утварь и призывают неравнодушных людей принять участие в сборе средств.