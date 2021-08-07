Стало известно о состоянии продавщицы арбузов под Одессой, в лавку которой врезалось авто

16-летняя Надежда Балан, которая пострадала в ДТП при участии водителя KIA в Одесской области, находится в тяжелом состоянии. Девушка в злополучное утро первый день работала продавцом арбузов за прилавком вдоль автомобильной дороги.

Об этом OBOZREVATEL рассказала мать девушки Ирина Балан. По ее словам, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ее дочь, однако состояние Надежды крайне тяжелое.

"У нее раздроблен таз, порвана почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое. Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм", – удрученно говорит женщина.

Ирина говорит, что родители 32-летней водителя KIA вышли на связь и обещали материально помочь, однако суммы лечения в детской реанимации настолько высоки, что остаются неподъемными для многодетной семьи, где живет Надя.

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"Наша дочь хотела подзаработать за лето себе на учебу в колледже, а теперь мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям", – призналась мама пострадавшей девочки.

Все, кто хочет помочь и готов перечислить хотя бы небольшую сумму (стоимость чашки кофе), может сделать это на карту отца Нади – Владимира Балана 5168 7451 0849 9267.

Напомним, что ДТП на одесской трассе у СОГ "Ветеран" произошло утром 5 августа. Пострадала и женщина за рулем автомобиля KIA, однако сильный удар пришелся именно на девочку за прилавком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в Львовской области произошло ДТП при участии 23-летнего сына известного в регионе бизнесмена Ростислава Крока. От полученных травм парень скончался на месте.