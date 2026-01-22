В Одессе произошел взрыв газа в многоэтажке: мужчина получил 80% ожогов тела. Фото и видео

В среду, 21 января в одной из многоэтажек Одессы прогремел взрыв. В квартире на 13 этаже вспыхнул пожар, из-за чего пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области. Вероятной причиной взрыва называют несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании газовым оборудованием.

Инцидент произошел в 14-этажном доме на улице Михаила Грушевского. В результате взрыва пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии с ожогами около 80% поверхности тела доставили в больницу.

В ГСЧС призвали граждан, которые используют газовое оборудование, соблюдать правила безопасности.

