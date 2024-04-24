В Одессе поймали рецидивиста, наводившего ракеты РФ на здания СБУ и прокуратуры. Фото

В Одессе задержали мужчину, ранее отбывавшего условный срок наказания, который "шпионил" для ФСБ Российской Федерации. Он корректировал вражеские обстрелы, в частности, наводил ракеты на здания Службы безопасности Украины и прокуратуры, чтобы отомстить за свою судимость.

На официальном сайте пресс-служба СБУ сообщила, что агент ФСБ помогал оккупационной армии в подготовке ракетно-дроновых атак. Среди координат, которые он передавал россиянам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры.

"Таким способом одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границ Украины", – рассказали в спецслужбе.

Суд выбрал для мужчины мягкий приговор. Условный срок позволил жителю Одессы выйти на свободу.

Он "залег на дно", но весной 2023 года продолжил распространять в соцсетях антиукраинскую пропаганду. Из-за этого ФСБ заметила украинца и дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.

Одной из первых задач, которую перед агентом поставила вражеская спецслужба, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.

"Однако Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало об этом, ведь документировало каждый шаг российского агента. Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия ради безопасности пунктов базирования Сил обороны, а сам фигурант задержан во время передачи разведданных агрессору", – сообщила пресс-служба.

Чтобы собрать информацию, российский агент обходил город и его окрестности, фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Отчет отправлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона и сеть Wi-Fi.

После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации. За работу на противника мужчине платили деньги на банковскую карту.

Во время обыска дома у задержанного изъяты три боевые гранаты и патроны для стрелкового оружия.

Одесситу официально объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже избрал ему меру пресечения – арест без права внесения залога. Украинцу грозит пожизненное заключение.

Как писал OBOZ.UA, в Украине к 15 годам лишения свободы приговорили бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который корректировал российские ракетные атаки на город и область. С его помощью войска РФ совершили серию воздушных ударов по Запорожью в апреле-мае 2022 года.

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