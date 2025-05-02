В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами набросился на полицию, есть раненые: подробности и фото

На Куликовом поле в Одессе мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране порядка, и нанес им ранения. Нарушителя остановили, открыв огонь из табельного оружия.

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В результате нападения пострадали также правоохранители. Об этом сообщили в полиции Одесской области в комментарии OBOZ.UA.

По данным полиции, четверо правоохранителей были ранены, их доставили в медучреждения города. Нарушителю удалось обезвредить, применив табельное оружие.

"С целью отражения нападения и задержания правонарушителя один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападающего. Нападающий с ранениями госпитализирован", – заявил собеседник.

По данным местных Telegram-каналов, нападающему прострелили обе ноги.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, что 2 мая 2025 года – 11-я годовщина смертельная трагедия трагических событий в Одессе, которые привели к пожару в Доме профсоюзов на Куликовом поле и гибели почти 50 человек.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые стычки. В центре города собралось около двух тысяч человек на мирное шествие "За единство Украины", но на Греческой площади на них напала группа из примерно 300 пророссийских радикалов. Люди начали разбирать тротуарную плитку, разбивать ее на части и бросать друг в друга, также использовали светошумовые гранаты и даже слышны были выстрелы.

После того как в столкновениях погибли двое проукраинских активистов – Игорь Иванов и Андрей Бирюков, получивший огнестрельное ранение в легкие, участники шествия двинулись к Куликову полю – месту, где стоял пророссийский палаточный городок, сожгли его. Около 300 его сторонников забаррикадировались в Доме профсоюзов. Во время противостояния по обе стороны бросали "коктейли Молотова". Впоследствии начался пожар, очаги которого были и внутри, привел к гибели 42 пророссийских активистов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Двое несовершеннолетних уже задержаны.

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