В Одессе мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской: его задержали. Фото и видео

В Одессе утром 8 июля произошло чрезвычайное происшествие: мужчина взял двух заложников в парикмахерской. Причины его поступка и требования злоумышленника пока неизвестны.

Видео дня

На месте работают правоохранители, сообщила OBOZ.UA пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис. Впоследствии злоумышленник был задержан.

Что известно

По словам пресс-секретаря, мужчина вошел в салон, где находились сотрудница и один посетитель. После этого мужчина заперся с ними внутри.

По состоянию на 11 часов он не выдвигал никаких требований.

На месте работают медики и правоохранители, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным OBOZ.UA, мужчина вышел к полицейским, с ним ведут беседу правоохранители.

Главные истории дня

Пострадавших нет.

В местных Telegram-каналах также появилась информация о задержании злоумышленника.

В публичных группах были опубликованы кадры, на которых спецназовцы готовятся к штурму. Надругом видео они выводят мужчину из парикмахерской.

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