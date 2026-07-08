В Одессе мужчина взял в заложники двух человек в парикмахерской: его задержали. Фото и видео
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В Одессе утром 8 июля произошло чрезвычайное происшествие: мужчина взял двух заложников в парикмахерской. Причины его поступка и требования злоумышленника пока неизвестны.
На месте работают правоохранители, сообщила OBOZ.UA пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис. Впоследствии злоумышленник был задержан.
Что известно
По словам пресс-секретаря, мужчина вошел в салон, где находились сотрудница и один посетитель. После этого мужчина заперся с ними внутри.
По состоянию на 11 часов он не выдвигал никаких требований.
На месте работают медики и правоохранители, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным OBOZ.UA, мужчина вышел к полицейским, с ним ведут беседу правоохранители.
Пострадавших нет.
В местных Telegram-каналах также появилась информация о задержании злоумышленника.
В публичных группах были опубликованы кадры, на которых спецназовцы готовятся к штурму. Надругом видео они выводят мужчину из парикмахерской.
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