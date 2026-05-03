На Днепропетровщине обстреляли магазин и похитили парня: к инциденту причастны бойцы 'Волков Да Винчи' – полиция

1 мая в городе Шахтерское Днепропетровской области трое мужчин, которые оказались военнослужащими батальона "Волки Да Винчи", устроили драку, стрельбу и похитили человека без сознания. Фигурантов задержали в соседнем населенном пункте.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области. В подразделении отреагировали на инцидент и обратились к громаде Шахтерского.

Что произошло в Шахтерском

По данным полиции, трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин на автомобиле. На тот момент в помещении находились охранница и ее знакомый.

Злоумышленники спровоцировали конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. Фигуранты дела избили потерпевшего, после чего посадили мужчину без сознания в автомобиль.

Военные также произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина, в результате чего был поврежден фасад, также произошло возгорание. После этого мужчины уехали с места происшествия.

Полицейские получили сообщение об инциденте около 23:40. Они установили местонахождение потерпевшего – его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, и их местонахождение. Фигурантов задержали в соседнем населенном пункте. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Реакция батальона

На странице 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" в Facebook обратились к громаде Шахтерского после ночного инцидента с участием бойцов подразделения. Там отметили, что подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями батальона и образом украинского военного.

"Волки Да Винчи" объявили, что проводят внутреннее расследование и полностью способствуют правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание.

"Для нас громада Шахтерского является особенной. Это город, который живет рядом с войной, поддерживает военных и ежедневно ощущает последствия фронта. Именно поэтому нам особенно больно, что этот инцидент произошел именно здесь.

Стоит отметить, что эти бойцы длительное время воюют и выполняют тяжелые боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны. Но это не является оправданием тому, что произошло. Мы не собираемся перекладывать ответственность только на отдельных людей. Репутацию батальона создает каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет все подразделение", – сказано в сообщении.

Бойцы батальона, включая офицерский состав, хотят отработать на нужды громады. Они попросили жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы предоставить городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы.

"Мы открыто опубликуем предложения и попросим громаду определить, какие работы батальон должен выполнить. Мы не можем изменить то, что уже произошло. Но можем честно признать ошибку, сделать выводы и ответить перед обществом не словами, а действиями. Почта: [email protected]", – отметили в батальоне.

