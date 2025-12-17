В Одессе мужчина совершил попытку самокалечения в ТЦК и угрожал врачам: чем все закончилось

В Одессе мужчина попытался искалечить себя в помещении одного из ТЦК города. Военнослужащие утверждают, что туда его доставили, потому что он находился в розыске за нарушение правил воинского учета, никаких документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, гражданин не предоставил.

Видео дня

Он также угрожал сотрудникам ТЦК и медикам ножом. Свою версию инцидента, о котором начали писать в сети, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

В Одессе мужчина пытался покалечить себя в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП обнародовали свою версию событий с попыткой самокалечения мужчины в помещении Киевского РТЦК города Одесса. Речь идет об истории с 38-летним одесским блогером Назаром Ужвием, который порезал себе вены после того, как его привезли в здание ТЦК.

"В ответ на информацию о попытке самокалечения лица в помещении Киевского РТЦК и СП города Одессы, предоставляем официальную информацию об обстоятельствах происшествия. Данный гражданин был доставлен в Киевский РТЦК и СП Одессы представителями Национальной полиции Украины, поскольку находился в официальном розыске за нарушение правил воинского учета", – отметили в Одесском областном ТЦК и СП.

Опровергают там и утверждение Ужвия о его непригодности к несению военной службы из-за двух операций на глазах. По словам блогера, он имеет медицинские документы, удостоверяющие это. В ТЦК же уверяют в обратном.

"Вопреки распространенным утверждениям, гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберіг" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют", – говорится в заявлении.

В Одесском областном ТЦК и СП добавили, что "во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку нанесения себе увечий во избежание призыва и давления на должностных лиц". Также он, утверждают военнослужащие, угрожал сотрудникам ТЦК ножом.

"Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован", – заявили в областном ТЦК.

"Отдельно подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП никаких мер физического принуждения или противоправных действий к гражданину не применялось. Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением. Призываем общество критически относиться к заявлениям лиц, которые пытаются оправдать нарушение Закона эмоциональными провокациями и распространением ложной информации", – указано в официальном заявлении.

Между тем в сети кроме заявления блогера, сделанного после инцидента у здания ТЦК распространяется также снятое им же видео с одной из АЗС, где он оскорбляет военнослужащих, употребляя в отношении них нецензурную лексику и утверждая, что его перед тем "избили".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харькове судили мужчину, который бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал им ножом и нецензурно ругался.

Зато в Запорожье работника ТЦК задержали по подозрению в убийстве человека.

