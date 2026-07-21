В Одессе мужчина с особой жестокостью убил кота на глазах у соседей: ему грозит до восьми лет тюрьмы. Фото

В Одессе правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после гибели кота в Хаджибейском районе города. Инцидент произошел утром 20 июля, а 39-летнему местному жителю может грозить до восьми лет лишения свободы.

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Об обстоятельствах инцидента сообщило Одесское районное управление полиции № 1. По информации правоохранителей, следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.

В полиции отметили: "После проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении".

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении с животным. На месте происшествия очевидцы рассказали правоохранителям, что их сосед держал своего кота за лапы и бил им о стены многоэтажного дома. После того как животное погибло, мужчина, по словам свидетелей, выбросил его в мусорный бак.

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Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 39-летний житель этого же дома.

Ход расследования

Во время беседы с правоохранителями мужчина объяснил, что кот выпал из его квартиры, расположенной на шестом этаже. По его словам, он решил "помочь" животному умереть, чтобы оно якобы не страдало.

В рамках уголовного производства тело кота направили на судебно-ветеринарную экспертизу. После получения ее результатов и проведения других необходимых следственных действий правоохранители будут принимать дальнейшие процессуальные решения.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве правоохранители предъявили подозрение 37-летнему местному жителю, которого подозревают в жестоком обращении с домашним животным. По данным следствия, мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары, из-за чего животное погибло. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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