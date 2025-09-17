В Одессе мужчина нанес ножевое ранение работнику ТЦК и скрылся с места: появились подробности инцидента

В Одессе произошел инцидент во время выполнения служебных обязанностей военнослужащими и представителем Национальной полиции. Мужчина, которому было предъявлено законное требование показать военно-учетные документы, в ответ на это нанес ножевое ранение работнику ТЦК.

После этого он просто убежал. Об этом сообщила пресс-служба территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Что известно

Инцидент произошел вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе города. Во время проведения мероприятий оповещения совместная группа во главе с представителем полиции обратилась к гражданину с требованием предъявить документы. Вместо сотрудничества мужчина нанес проникающее ранение военнослужащему и покинул место происшествия.

Раненого немедленно госпитализировали, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Весь инцидент зафиксирован на боди-камеру военнослужащего. Материалы, включая видео, переданы в правоохранительные органы для документирования преступления и проведения следственных действий.

Одесский областной ТЦК и СП отметил, что применение оружия против военнослужащих, выполняющих свои служебные обязанности в соответствии с законодательством, является тяжким уголовным преступлением. Такие действия не имеют никаких оправданий, а ответственность за них суровая и неотвратимая.

Представители ТЦК призвали граждан уважать закон и не совершать противоправных действий против работников сектора безопасности и обороны, подчеркнув, что это вопрос не только правопорядка, но и безопасности государства в целом.

Напомним, 11 сентября в Черкассах на улице Нарбутовской военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейским остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Вместо сотрудничества он начал вести себя агрессивно, достал из пакета топор и ударил одного из военных по голове. Другого правоохранителя злоумышленник обжег газом из баллончика. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Кривом Роге мужчина после вручения повестки не явился в ТЦК. Свой поступок он аргументировал религиозными убеждениями, из-за которых ему якобы недопустимо быть военным. Гражданин получил судебный приговор, предусматривающий три года лишения свободы.

