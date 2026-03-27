В Одессе люди в пикселе затолкали в бус мужчину и женщину с годовалым ребенком: в ТЦК инициировали проверку. Фото

В Одессе в пятницу, 27 марта, произошло беспрецендентное событие с участием военнослужащих. Одесситка Сона Хилобок заявила, что военные Одесского областного ТЦК похитили ее саму, ее мужа и годовалого ребенка.

Об этом она сообщила в Facebook. В самом же ТЦК заявили о"проведении служебной проверки".

Подробности инцидента в Одессе

Как рассказала женщина, лица в песочной военной форме перед нападением не представились и не проверили документы.

"Они напали на моего мужа со спины, применили газовый баллончик в глаза и силой затащили его в бус. Меня вместе с маленьким ребенком (1 год) также силой, толкая в спину, затянули в этот же автомобиль", – заявила женщина.

Фактически неизвестные лица, как говорит женщина, не предоставив никаких документов, похитили ее, ее мужа и маленького ребенка. По словам потерпевшей, их полчаса возили по району, пока она не добилась, чтобы ее и ребенка высадили недалеко от дома.

Хилобок утверждает, что получила ушибы мягких тканей головы, лица и правой голени, у ребенка – ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма и "повреждения БДУ". В качестве доказательства женщина опубликовала фото ушибов и задокументированные выводы врачей по результатам осмотра.

Реакция ТЦК

Хилобок отметила, что ее семья обратилась в правоохранительные органы по поводу похищения, и что по данному факту уже открыто уголовное производство.

В то же время в Одесском ОТЦК в свою очередь заявили, что узнали о происшествии "в ходе мониторинга информационного пространства" и "безотлагательно инициировали служебную проверку по данному факту".

"Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств происшествия. Нам обидно слышать о таких обвинениях. Выражаем сожаление по поводу стрессовой ситуации, в которой оказались мать и ребенок", – говорится в сообщении от военкомов.

