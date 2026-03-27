На Волыни работники ТЦК сломали кость 60-летнему мужчине и применили электрошокер: задержан чиновник. Фото

Илья Рябинин
Криминальные новости
1 минута
597
Работники Держваного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК СП в Волынской области. Вместе с другими сотрудниками он нанестяжелые телесные повреждения 60-летнему мужчине во время насильственной мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Ведомство готовит подозрения соучастникам преступления.

Что известно

Как выяснили следователи, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Трое работников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил, и заломив ему руку за спину, сломали кость со смещением.

Один из военных применил электрошокер и распылил мужчине в лицо перцовый баллончик, в результате чего он получил ожоги глаз. Также они повредили колеса его автомобиля, чтобы он не смог уехать.

Потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. Правоохранители сообщили начальнику группыо подозрении в умышленном телесном повреждении средней тяжести. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ведомство также готовит подозрения соучастникам преступления.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники ТЦК СП устроили дорожно-транспортное происшествие во время попытки силовой мобилизации. Водитель буса начал резко сдавать назад и сбил пожилую женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Полтавы, в районе села Нижние Мельницы, в первой половине дня 13 марта, на группу оповещения ТЦК и полиции напала группа людей – до 20 местных жителей. После этого восемь мужчин из этой группы задержали, а шесть из числа задержанных уже направлены на ВВК.

