В Одессе девушка заявила, что сотрудник ТЦК избил ее костылем: начата служебная проверка

В Одессе разгорелся новый скандал с участием правоохранителей. Жительница Одессы Антонина Токмакова заявила, что ее несколько часов удерживали в отделении полиции, после чего на улице избил мужчина в военной форме.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram и призвала дать истории огласку. По словам Токмаковой, она вместе с тремя знакомыми пришла в отделение написать заявление на таксиста, который использовал против молодых людей перечный баллон. После этого их отказались выпускать.

Как утверждает одесситка, правоохранители обвинили ее в мелком хулиганстве. К 11 часам вечера отпустили двух 19-летних парней, девушка и еще один из ее друзей остались, как объяснили полицейские, "ждать ТЦК".

Около 12 часов ночи появилось три человека в военной форме, один из которых был с костылем. Заявили, что парень "переночует" на ул. Канатной, 86, где расположен ТЦК и СП Приморского района Одессы, а дальше будут "разбираться". Девушке якобы разрешили ехать с мужчиной, но в итоге уже возле автобуса толкнули на землю. Транспорт уехал.

Токмакова рассказала, что бежала за автобусом и стучала в окна, когда от полицейского отделения выбежал мужчина с костылем и начал ее избивать.

"Он сзади бьет меня костылем по голове несколько раз, от чего у меня после первого удара выпадает из рук телефон (что видно на видео) и он дальше продолжал замахиваться и бить костылями. Честно, я не понимаю, как у меня хватило сил, чтобы оттолкнуть его. Он споткнулся и упал. Я сразу начала вставать и бежать", – рассказала Токмакова.

Женщина сняла побои, она имеет два рассечения на голове, ушибы и много синяков. Медики наложили швы.

"Заявление мне нужно писать в этом же отделении, возле которого со мной сделали то, что вы видите на фото", – констатировала пострадавшая.

В Одесском областном ТЦК и СП уже отреагировали на ситуацию. В их Facebook появилось сообщение о том, что по факту происшествия начата служебная проверка.

"В случае выявления и доказания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области россиянин организовал незаконную переправку мужчин за границу. Когда россиянина поймали с поличным, он напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие.

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