На Одесщине россиянин, который переправлял уклонистов за границу, напал на работника ГПСУ

В Одесской области гражданин России организовал незаконную переправку мужчин за границу. Когда россиянина поймали с поличным, он напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая.

Тогда пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух людей на государственной границе вблизи села Евгеновка Бородинской громады Болградского района. Одним из задержанных оказался житель Киева, который хотел покинуть Украину, а вторым – помогавший ему 48-летний россиянин.

Этот гражданин Российской Федерации имеет вид на жительство в Украине и проживает в упомянутом селе. Когда мужчина понял, что его схема была разоблачена, он "совершил нападение на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль".

"На неоднократные требования о прекращении правонарушения иностранец не реагировал, для обеспечения личной безопасности военнослужащего пограничному наряду пришлось применить меры физического воздействия", – говорится в сообщении.

За такое злостное неповиновение в отношении нападавшего составили протокол об административном правонарушении. Также Национальную полицию проинформировали об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В отношении 38-летнего гражданина Украины, пытавшегося бежать в Молдову, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области задержали мужчину, пытавшегося переплыть Тису, хотя имел все документы с правом на выезд за границу. Организатору схемы по переправке он заплатил около $1500.

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